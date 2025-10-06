Bellegra RM è sagra delle tacchie ai funghi porcini – 3 12 ottobre

A Bellegra, la “Città dei Panorami”, torna puntuale come l’autunno la XVII Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini, nei weekend del 3-4-5 e 10-11-12 ottobre 2025. Sei giorni di pura felicità per chi ama la buona tavola e le tradizioni, con un menù che non lascia spazio ai dubbi: le regine sono le tacchie, la . Bellegra (RM), è sagra delle tacchie ai funghi porcini – 312 ottobre L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bellegra (RM), è sagra delle tacchie ai funghi porcini – 3/12 ottobre

In questa notizia si parla di: bellegra - sagra

XVII Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini a Bellegra

Grazie Bellegra, in occasione della sagra delle tacchie e i funghi, siamo stati carichissimi? DM Show Services Isolani Spettacoli Vai su Facebook

#Bellegra, torna la #Sagra delle tacchie ai #Funghi porcini: sei giorni di eventi - X Vai su X

A Bellegra torna la XVII Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini: 6 giorni tra gusto, tradizione e natura - Dal 3 al 5 e dal 10 al 12 ottobre 2025, torna a Bellegra la Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini: sei giorni tra piatti tipici, spettacoli e tradizione locale ... Da castellinotizie.it

A Bellegra inaugurata la 17^ Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini: taglio del nastro coi senatori Silvestroni e Salvitti - È partita ieri, venerdì 3 ottobre, la 17ª edizione della Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini di Bellegra, che anche quest’anno animerà il borgo per due weekend consecutivi – dal 3 al 5 e dal 10 al 1 ... Riporta castellinotizie.it