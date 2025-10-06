Belen Rodriguez incanta e non cade nel tranello di Selvaggia Lucarelli

"Non mi ricordavo nemmeno di averti bloccata, sinceramente". Cosa c'è di peggio per chi vive di conflitti e polemiche dell'essere ignorata, anzi addirittura dimenticata? Quella assestata sabato sera da Belen a Selvaggia Lucarelli è una lezione di vita che sicuramente la giudice di "Ballando con le stelle" farà fatica a ingoiare.

