Belen incanta e non cade nel tranello di Selvaggia Lucarelli | Non ricordavo nemmeno di averti bloccata

“Non mi ricordavo nemmeno di averti bloccata, sinceramente". Cosa c’è di peggio per chi vive di conflitti e polemiche dell’essere ignorata, anzi addirittura dimenticata? Quella assestata sabato sera da Belen a Selvaggia Lucarelli è una lezione di vita che sicuramente la giudice di “Ballando con le stelle” farà fatica a ingoiare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

