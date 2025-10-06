Beauty Star si allarga | nuovi store aperti in Piemonte
NON SI FERMA L’ESPANSIONE di Beauty Star, brand del gruppo padovano Dmo (Dettaglio Moderno Organizzato), che annuncia l’ingresso di altri due importanti punti vendita ad Alba e Cuneo, completando l’integrazione dell’intera rete ex-Modus. Fondato dalla famiglia Celeghin, il gruppo Dettaglio Moderno Organizzato controlla le catene Caddy’s (drugstore) e Naïma–Beauty Star (profumerie). Con oltre 300 punti vendita e più di 1.700 dipendenti, è uno dei principali operatori del retail italiano. Con questa operazione, la catena Beauty Star arriva a 91 negozi attivi in tutta Italia, confermando la volontà del gruppo di raggiungere quota cento boutique della bellezza entro il 2026 e rafforzare in questo modo la propria posizione nel settore “beauty“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
