NON SI FERMA L’ESPANSIONE di Beauty Star, brand del gruppo padovano Dmo (Dettaglio Moderno Organizzato), che annuncia l’ingresso di altri due importanti punti vendita ad Alba e Cuneo, completando l’integrazione dell’intera rete ex-Modus. Fondato dalla famiglia Celeghin, il gruppo Dettaglio Moderno Organizzato controlla le catene Caddy’s (drugstore) e Naïma–Beauty Star (profumerie). Con oltre 300 punti vendita e più di 1.700 dipendenti, è uno dei principali operatori del retail italiano. Con questa operazione, la catena Beauty Star arriva a 91 negozi attivi in tutta Italia, confermando la volontà del gruppo di raggiungere quota cento boutique della bellezza entro il 2026 e rafforzare in questo modo la propria posizione nel settore “beauty“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beauty Star si allarga: nuovi store aperti in Piemonte