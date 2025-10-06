Beautiful streaming replica puntata 6 ottobre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 6 ottobre – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna il conflitto tra Li e Poppy si inasprisce. Li accusa Poppy di essere una cacciatrice di dote e una cattiva madre. Critica il suo stile di vita e l’accusa di usare sostanze stupefacenti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

