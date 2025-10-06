Beautiful Anticipazioni Steffy sulla corda | Finn l’accusa il matrimonio vacilla

Beautiful Anticipazioni. La perdita della madre spinge Finn ad accusare Steffy: lui è ostile, lei si difende con forza. Il sostegno di Ridge basterà a salvare il loro amore? Steffy cammina su un filo. Dietro il sorriso si nasconde un abisso. Finn, distrutto dal dolore, non accetta l'idea che sua madre non ci sia più. In lui cresce un sospetto terribile: Steffy avrebbe potuto ucciderla. La tensione esplode. Ridge si erge a difensore della figlia, convinto che l'accusa sia assurda, ma nemmeno lui può domare la tempesta che minaccia il matrimonio. Lei cerca di spiegare, di calmare quell'onda di disperazione che invade Finn.

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

