Beautiful anticipazioni dal 13 al 19 ottobre 2025 | Zende preme su Luna Hope sfida Deacon su Sheila Steffy scatta per Kelly

In azienda e a Il Giardino si incrociano segreti e paure: Zende fa muro con Poppy e chiede a Luna di non dire nulla a R.J.; Hope affronta Deacon e lo invita a troncare con Sheila, che intanto sogna di annunciare le nozze; Steffy vede un selfie con Kelly e irrompe al ristorante per tenere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

