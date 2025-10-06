Beatrice Colli vince il quarto titolo italiano speed | il dominio continua terza Marcelli
Ancora lei. Beatrice Colli si conferma regina dell'arrampicata speed italiana e conquista il suo quarto titolo nazionale consecutivo. La campionessa lecchese ha dominato la finale del campionato italiano 2025 ad Arco di Trento, fermando il cronometro a 7"06 e lasciando alle spalle le avversarie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: beatrice - colli
Villa Beatrice d’Este "regina" della cultura dei Colli Euganei
Villa Beatrice d'Este, la scuola scopre i Colli Euganei
Beatrice Colli vince in Coppa Europa a un anno dall'operazione. E nasce un suo super team
? OFF Talks da non perdere! Venerdì 26 settembre alle 21:15, all’Almeyda Caffè del Teatro, Laura Delli Colli dialoga con Beatrice Bordone Bulgari. Un incontro tra cinema, arte e storie straordinarie, per scoprire dietro le quinte mondi affascinanti e racconti e Vai su Facebook
Arrampicata. Nonostante un 6"89, il mondiale di Beatrice Colli si ferma ai sedicesimi di finale https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/arrampicata-nonostante-un-689-il-mondiale-di-beatrice-colli-si-ferma-ai-sedicesimi-di-finale/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Villa Beatrice d'Este, un museo multimediale narrerà la storia dei Colli Euganei. E nella barchessa un'enoteca con i prodotti locali - La Provincia ha ricevuto da Fondazione Cariparo un contributo di 750mila euro grazie al ... Come scrive ilgazzettino.it