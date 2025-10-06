Beatrice Colli vince il quarto titolo italiano speed | il dominio continua terza Marcelli

Leccotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora lei. Beatrice Colli si conferma regina dell'arrampicata speed italiana e conquista il suo quarto titolo nazionale consecutivo. La campionessa lecchese ha dominato la finale del campionato italiano 2025 ad Arco di Trento, fermando il cronometro a 7"06 e lasciando alle spalle le avversarie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beatrice - colli

Villa Beatrice d’Este "regina" della cultura dei Colli Euganei

Villa Beatrice d'Este, la scuola scopre i Colli Euganei

Beatrice Colli vince in Coppa Europa a un anno dall'operazione. E nasce un suo super team

Villa Beatrice d'Este, un museo multimediale narrerà la storia dei Colli Euganei. E nella barchessa un'enoteca con i prodotti locali - La Provincia ha ricevuto da Fondazione Cariparo un contributo di 750mila euro grazie al ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Colli Vince Quarto