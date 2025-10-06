Tempo di lettura: 2 minuti L’intelligenza artificiale impiegata per migliorare i servizi sociali: Beam, il colosso che collabora già con oltre 140 enti pubblici in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, stringe la sua prima partnership italiana con il Consorzio Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda. Nei prossimi tre anni, la collaborazione sarà focalizzata sul sostegno agli operatori dei servizi sociali attraverso l’uso sicuro dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ridurre i carichi amministrativi, migliorare la qualità delle note di caso e liberare più tempo da dedicare direttamente ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Beam e Consorzio A/5 insieme per l’AI nei servizi sociali