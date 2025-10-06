Beach volley Cottafava Dal Corso quarti a Veracruz! Speranze per il Mondiale

Si chiude con un quarto posto forse più importante di quanto si potrebbe pensare l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel Challenge di Veracruz in Messico. La coppia azzurra non ha lesinato energie nella giornata finale del torneo ma ha probabilmente pagato la mancanza di abitudine a giocare così tanti match in pochi giorni: la finale per il bronzo con gli svizzeri HaussenerFriedli è stata infatti la ottava partita in quattro giorni per la coppia italiana, che proveniva dalle qualificazioni e che potrebbe aver fatto, con questo risultato, un salto avanti decisivo nel ranking per la qualificazione ai Mondiali (in programma dal 14 novembre ad Adelaide, in Australia) che chiudeva proprio ieri i battenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, Cottafava/Dal Corso quarti a Veracruz! Speranze per il Mondiale

