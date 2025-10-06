Bce Lane | serve esame attento su rischi inflazione sotto al 2%

Roma, 6 ott. (askanews) – Il capo economista della Bce conferma la volontà di “non vincolarsi ad alcun percorso predeterminato sui tassi”, ma nel suo lungo intervento in apertura della conferenza annuale sulla politica monetaria, Philip Lane ha di fatto escluso che si pensi anche ad eventuali aumenti dei tassi sui prossimi mesi. Le strade possibili al momento sono solo due: ulteriori riduzioni, nel caso in cui aumentassero i rischi di avere un’inflazione più bassa del livello obiettivo, oppure il mantenimento dello status quo, con il principale riferimento sul costo del denaro al 2%. Alla Bce, ha spiegato Philip Lane, l’approccio decisionale sui tassi di interesse basato sui dati e su scelte che vengono compiute, volta per volta, dal Consiglio direttivo resta pienamente appropriato in questa fase. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: lane - serve

Road to #BariPadova // Pre match • Mister Caserta ? «Dobbiamo cambiare rotta, serve dare qualcosa in più. Sappiamo che non ci sono cose facili, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi. Partita da vincere a tutti i costi, perchè vincere aiuta a lavorare, ad Vai su Facebook

Bce, Lane: serve esame attento su rischi inflazione sotto al 2% - (askanews) – Il capo economista della Bce conferma la volontà di “non vincolarsi ad alcun percorso predeterminato sui tassi”, ma nel suo lungo intervento in apertura della conferenza annu ... Riporta askanews.it

Lane (Bce): altri tagli dei tassi se ci saranno progressi sull’inflazione nell’Eurozona - «Penso che ci saranno altri tagli, a condizione che ci siano progressi verso gli obiettivi di inflazione». Si legge su milanofinanza.it