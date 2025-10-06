Inter News 24 Bastianelli spiega: «Spinaccè il nuovo Pio Esposito? No, ha caratteristiche diverse ma ha tutto per arrivare in Serie A!». Il pensiero dell’agente. Patrick Bastianelli, agente di mercato, ha parlato di Matteo Spinaccè, giovane talento nerazzurro, durante il Palermo Football Meeting, evidenziando le potenzialità dell’attaccante dell’ Inter Under 23. Bastianelli ha sottolineato che, pur avendo caratteristiche diverse rispetto a Pio Esposito, Spinaccè ha tutte le carte in regola per intraprendere una carriera importante. L’agente ha elogiato la scelta di far giocare il giovane attaccante in Serie C con i nerazzurri, ritenendola la decisione giusta per il suo sviluppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastianelli spiega: «Spinaccè il nuovo Pio Esposito? No, ha caratteristiche diverse ma ha tutto per arrivare in Serie A! Ecco cosa deve fare»