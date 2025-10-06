’Basta violenza in città’ Sit-in dei cittadini | Grave degrado sociale Istituzioni poco incisive
’Basta Paura, vogliamo sicurezza! Rivogliamo la nostra libertà’. E’ questo lo slogan del presidio organizzato per giovedì alle ore 18.30 in autostazione. Un presidio fortemente voluto dai cittadini a fronte, in particolare, dei nuovi episodi di aggressione ai danni di studenti in autostazione, appunto, ma anche davanti alle scuole e del recente e terribile stupro di una donna a San Damaso. Una vera onda di violenza, culminata con il delitto nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dal centro e in una città sempre più sotto choc. Attraverso il presidio – organizzato dal comitato Modena Merita di più –, che prevede il ritrovo all’incrocio tra via Molza e viale Monte Kosica, i partecipanti chiederanno interventi urgenti per la sicurezza e contro il degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
