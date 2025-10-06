Basta baby-influencer legge bipartisan Pd-Fdi | ora cambia tutto
C’è un ddl che sta camminando in Senato per mettere fine a una situazione che va avanti da troppo tempo e che sta dilagando Ragazzi e soprattutto bambini, adolescenti per farci capire che non guidano una macchina, non hanno un mutuo, non votano ma guadagnano migliaia di euro, in alcuni casi anche milioni perché lavorano sui social e hanno account su diverse piattaforme e sfruttano la loro immagine con gli altri coetanei ma anche ai loro genitori per sponsorizzare la qualunque sui social. E monetizzano, quindi lavorano. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Social, basta con lo sfruttamento dei minori. Proposta di FdI ha l'appoggio Pd: stop ai “baby influencer” - Il Parlamento accelera sul disegno di legge che promette di mettere ordine nel mondo dei “baby influencer”, i giovanissimi protagonisti ... Secondo iltempo.it
Stretta sui baby influencer, la verifica dell'età con portafoglio digitale europeo: il disegno di legge per tutelare i minori sui social - Al Senato in esame il ddl sostenuto da Fratelli d'Italia e Pd per evitare lo sfruttamento economico di influencer under18 e per rispettare il limite di età nell'iscrizione ai social ... Da msn.com