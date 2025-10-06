C’è un ddl che sta camminando in Senato per mettere fine a una situazione che va avanti da troppo tempo e che sta dilagando Ragazzi e soprattutto bambini, adolescenti per farci capire che non guidano una macchina, non hanno un mutuo, non votano ma guadagnano migliaia di euro, in alcuni casi anche milioni perché lavorano sui social e hanno account su diverse piattaforme e sfruttano la loro immagine con gli altri coetanei ma anche ai loro genitori per sponsorizzare la qualunque sui social. E monetizzano, quindi lavorano. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Basta baby-influencer, legge bipartisan Pd-Fdi: ora cambia tutto