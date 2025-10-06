basket virtus bologna vincente contro napoli nel debutto in serie a sette uomini in doppia cifra

Debutto stagionale con vittoria al PalaDozza per la Virtus Bologna versione Olidata in Serie A 2025-2026. La squadra di Dusko Ivanovic non ha problemi contro il Napoli Basketball, sconfitto per 105-88 mandando sette uomini in doppia cifra e con Matt Morgan che fa da miglior realizzatore con 16 punti. Per Napoli 23 di Aamir Simms. Prime fasi equilibrate, in cui se da una parte Diouf domina nel pitturato, dall’altra parte ci sono Caruso e, con due triple, Simms (4-8) a guidare Napoli. La Virtus contiene il tentativo dei partenopei di creare un vantaggio nel quarto e, dopo la metà del periodo, è Alston a riportare avanti gli uomini di Ivanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

