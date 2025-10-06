Basket serie B | Pielle Turchetto ' pesa' la vittoria con Quarrata | Non era scontato essere a punteggio pieno dopo tre gare VIDEO

Terzo successo consecutivo per la Pielle Livorno che al PalaMacchia ha vinto il primo derby toscano stagionale contro Quarrata per 75-56. Un match più complicato di quello che dice il punteggio finale e risolto solo nell’ultimo parziale dai biancoblù.In conferenza stampa un soddisfatto coach. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

