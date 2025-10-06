Basket serie B nazionale Finale thrilling a Piombino | i Bulls passano con il guizzo di Bertocco

GOLFO PIOMBINO 82 UMANA CHIUSI 83 GOLFO PIOMBINO: Buffo 11, Forti, Menconi, Ammannato 9, Giunta 12, Pipitone, Guaita, Ianuale 7, Fabiani 14, Raivio 25, Ferraresi 4. Allenatore Conti UMANA CHIUSI: Stievano, Natale 2, Bertocco 12, Lorenzetti 6, Candotto 4, Gravaghi 15, Raffaelli 13, Moreno 9, Petrucci 9, Rasio 13. Allenatore Zanco Arbitri: Chiarugi, Lilli, Montano. Parziali: 21-24; 39-46; 61-71. PIOMBINO – Esordio vincente in campionato per l’Umana Chiusi che passa di misura al PalaGolfo di Piombino con il punteggio finale di 83-82. Partita dalle mille emozioni, soprattutto in un ultimo quarto in cui i portuali hanno rimontato quello che apparentemente poteva sembrare un vantaggio rassicurante per i Bulls. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

