Basket - Serie B maschile interregionale Il Bcl cala la doppietta e vola al comando
Bcl 84 USE 68 BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini 6, Drocker 14, Donati, Genovali, Dubois 5, Barsanti 14, Simonetti 17, Del Debbio 5, Binelli, Pichi 14, Trentin 9, Cirrone. All.: Olivieri. USE EMPOLI: Ciano 9, Ramazzotti, Sesoldi, Rosselli, Cipriani 17, Sakellarriou 19, De Leone 18, Marini, Tosti 2, Soviero, Paluzzi 3, Regini. All.: Valentino. Arbitri: Marinaro e Nocchi di Pisa. Note: parziali 17-8, 46-25, 73-48. LUCCA - Seconda vittoria consecutiva in questo avvio di campionato per il Bcl che, al "Palatagliate", senza Landucci e Pierini, supera Use Empoli. Una brillante affermazione, mai in discussione, contro una buona squadra, praticamente spazzata via sin dall’avvio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
