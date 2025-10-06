Basket serie B Interregionale Per il Costone una vittoria sofferta Zeneli | Due punti preziosissimi
Una vittoria più sofferta del previsto, quella ottenuta dal Vismederi Costone, sabato sera, in casa contro Legnaia. 58-49 il punteggio finale di una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, segno evidentemente che, a inizio stagione, le squadre sono ancora cantieri aperti. A tutto ciò si è aggiunto l’infortunio alla caviglia di Nasello dopo un minuto e mezzo che, di fatto, ha privato la squadra del suo capitano ed elemento di spicco per tutto il resto della gara. Buon per il Costone che Masciarelli abbia sfoderato una prestazione da 18 punti complessivi e che la squadra abbia ritrovato Zeneli, al suo esordio in stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
