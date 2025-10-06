Basket La Polisportiva Galli parte con una vittoria
Arezzo, 06 ottobre 2025 – Al Pala Galli parte con il piede giusto la nuova avventura in Serie A2 della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che al termine di una sfida molto combattuta ha la meglio per 65-61 sulle sarde del San Salvatore Selargius, guidate dall'esperto coach greco Vasilis Maslarinos. Dopo una partenza in salita in cui le ospiti hanno sfruttato una fase difensiva non proprio brillante della Polisportiva, oltre alla grande prova dell'ungherese Juhasz, il secondo periodo ha poi sorriso alle sangiovannesi che sono riuscite a chiudere in vantaggio di una lunghezza (32-31) al termine della prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - polisportiva
La Polisportiva Bozzano vuole diventare un riferimento per il basket femminile del territorio
Alla Polisportiva Cesenatico e al Cesena Basket 2005 il memorial Fiorentini
Torneo nazionale di basket femminile: secondo posto per le Under 15 della Polisportiva Bozzano
UNIONE DI PASSIONE, ORGOGLIO E FUTURO — Union Basket Novara Due storie, due anime, una sola visione. La Polisportiva San Giacomo, che porta avanti con coraggio il basket femminile, offre alle ragazze di Novara un palcoscenico importante Vai su Facebook
Basket. La Polisportiva Galli parte con una vittoria - Arezzo, 06 ottobre 2025 – Al Pala Galli parte con il piede giusto la nuova avventura in Serie A2 della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che al termine di una sfida molto combattuta ha la megl ... Riporta msn.com
A2 – Polisportiva Galli supera in volata Selargius - Pur priva di De Cassan, Polisportiva Galli inizia la stagione con un successo, superando Selargius al termine di una gara combattuta. Come scrive basketinside.com