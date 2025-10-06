basket la polisportiva galli parte con una vittoria

Arezzo, 06 ottobre 2025 – Al Pala Galli parte con il piede giusto la nuova avventura in Serie A2 della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che al termine di una sfida molto combattuta ha la meglio per 65-61 sulle sarde del San Salvatore Selargius, guidate dall'esperto coach greco Vasilis Maslarinos. Dopo una partenza in salita in cui le ospiti hanno sfruttato una fase difensiva non proprio brillante della Polisportiva, oltre alla grande prova dell'ungherese Juhasz, il secondo periodo ha poi sorriso alle sangiovannesi che sono riuscite a chiudere in vantaggio di una lunghezza (32-31) al termine della prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

