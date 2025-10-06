Basket la Benacquista Latina vince la terza partita e resta prima in classifica

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince la terza partita, su altrettante giocate, e resta al vertice della classifica del girone B del campionato di Serie B Nazionale a punteggio pieno, insieme a Virtus Roma, Pielle Livorno, Juvecaserta 2021 e Faenza. Una bella prova di carattere dei.

