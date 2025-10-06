Basket gara da dimenticare per il CUS Pisa all’esordio in DR1 in casa con CMC Carrara

Pisa, 6 ottobre 2025 – Esordio da dimenticare in Divisione Regionale 1, per il CUS Pisa targato Cosmocare, opposto sul proprio campo al Centro Minibasket Carrara, che ha prevalso largamente nel finale, dopo che gli universitari avevano guidato per tre quarti la gara.. LA CRONACA – La partenza è per i padroni di casa, che limitano l’attacco carrarino, riuscendo a conquistare un vantaggio di 8 punti alla fine del primo quarto ( 27-19 ). Gli universitari non mollano la difesa nel secondo, in cui gli ospiti segnano 18 punti, ma si fermano in attacco a quota 17 e le due squadre vanno al riposo con un distacco di 7 lunghezze ( 44-37 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

