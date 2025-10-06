Basket femminile l’Italia verso le qualificazioni ai Mondiali | le fasce per il sorteggio e le sedi dei tornei
L’Italia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo agli Europei 2025 di basket femminile e si è così meritata il diritto di partecipare ai tornei di qualificazioni ai Mondiali 2026. Il regolamento prevede che si disputino quattro gironi a Istanbul (Turchia), Lione (Francia), San Juan (Porto Rico) e Wuhan (Cina) tra l’11 e il 17 marzo. In ogni raggruppamento saranno presenti sei squadre, che si affronteranno in un tradizionale round robin: tutte le compagine affronteranno le altre, per cinque partite a testa. A questi tornei parteciperanno anche Nazionali che hanno già guadagnato il pass per la rassegna iridata: la Germania (Paese che ospiterà i Mondiali), l’Australia, il Belgio, la Nigeria e gli USA (in qualità di Campioni Continentali). 🔗 Leggi su Oasport.it

