Basket femminile le migliori italiane della prima giornata di A1 Carangelo e Verona subito sugli scudi
Prima giornata di Serie A1 in archivio con l'Opening Day, giocato questa volta a Brescia e continuatore di una tradizione ultraventennale. Dal PalaLeonessa arrivano alcune indicazioni in particolare sulla questione delle italiane che popolano il campionato. Stavolta pochi i nomi, ma ben precisi e sostanzialmente tutti di conferma di qualità di vario genere. MVP italiana della prima giornata è Debora Carangelo, protagonista d'alta classe del 76-64 di Sassari su San Martino di Lupari. Per la capitana della Dinamo, il perno attorno al quale è stata compiuta la rivoluzione nel roster, 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist in 37 minuti di gioco.
Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni
Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran
Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027
SERIE B FEMMINILE – STAGIONE 2025/2026 È ufficiale! Ecco il calendario della nostra Serie B Femminile Preparate le agende, perché ci aspettano mesi intensi, emozionanti e pieni di basket vero! Segnate tutte le date e venite a sostenere le
Basket femminile. Il Capra Team vince all'esordio in Serie B
Basket, A1 femminile: la Rmb Brixia sfida Campobasso - Comincia oggi alle 16 il cammino della Rmb che per il quarto anno consecutivo affronta il massimo campionato italiano con la volontà di confermarsi in A1.