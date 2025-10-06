Basket femminile le migliori italiane della prima giornata di A1 Carangelo e Verona subito sugli scudi

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima giornata di Serie A1 in archivio con l’Opening Day, giocato questa volta a Brescia e continuatore di una tradizione ultraventennale. Dal PalaLeonessa arrivano alcune indicazioni in particolare sulla questione delle italiane che popolano il campionato. Stavolta pochi i nomi, ma ben precisi e sostanzialmente tutti di conferma di qualità di vario genere. MVP italiana della prima giornata è Debora Carangelo, protagonista d’alta classe del 76-64 di Sassari su San Martino di Lupari. Per la capitana della Dinamo, il perno attorno al quale è stata compiuta la rivoluzione nel roster, 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist in 37 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket femminile le migliori italiane della prima giornata di a1 carangelo e verona subito sugli scudi

© Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Carangelo e Verona subito sugli scudi

In questa notizia si parla di: basket - femminile

Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni

Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran

Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

basket femminile migliori italianeBasket femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Carangelo e Verona subito sugli scudi - Prima giornata di Serie A1 in archivio con l'Opening Day, giocato questa volta a Brescia e continuatore di una tradizione ultraventennale. Segnala oasport.it

basket femminile migliori italianeBasket, A1 femminile: la Rmb Brixia sfida Campobasso - Comincia oggi alle 16 il cammino della Rmb che per il quarto anno consecutivo affronta il massimo campionato italiano con la volontà di confermarsi in A1. giornaledibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Basket Femminile Migliori Italiane