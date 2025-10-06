basket femminile le migliori italiane della prima giornata di a1 carangelo e verona subito sugli scudi

Prima giornata di Serie A1 in archivio con l’Opening Day, giocato questa volta a Brescia e continuatore di una tradizione ultraventennale. Dal PalaLeonessa arrivano alcune indicazioni in particolare sulla questione delle italiane che popolano il campionato. Stavolta pochi i nomi, ma ben precisi e sostanzialmente tutti di conferma di qualità di vario genere. MVP italiana della prima giornata è Debora Carangelo, protagonista d’alta classe del 76-64 di Sassari su San Martino di Lupari. Per la capitana della Dinamo, il perno attorno al quale è stata compiuta la rivoluzione nel roster, 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist in 37 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

