Basket Faenza si impone su Fabriano e centra la terza vittoria consecutiva

Ravennatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tema Sinergie cala il tris di vittorie sul difficile campo di Fabriano (espugnato per la prima volta) e lo fa con grande personalità. Un successo ancora più prezioso viste le assenze di Romano e Santiangeli per infortunio, che conferma la forza del gruppo, ancora una volta decisiva: tutti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - faenza

Accordo Faenza Basket Project e Cesena

Basket, ecco il calendario della Raggisolaris Faenza: esordio in casa con San Severo, poi c'è Piombino

Basket, il campionato di Latina inizia in trasferta a Fabriano e si chiude in casa con Faenza

Basket, Faenza si impone su Fabriano e centra la terza vittoria consecutiva - La Tema Sinergie cala il tris di vittorie sul difficile campo di Fabriano (espugnato per la prima volta) e lo fa con grande personalità. Lo riporta ravennatoday.it

basket faenza impone fabrianoBasket Serie B. Faenza espugna Fabriano e resta imbattuta - La Tema Sinergie Faenza cala il tris di vittorie sul difficile campo di Fabriano, espugnato per la prima volta, e lo fa con grande personalità. Si legge su ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Faenza Impone Fabriano