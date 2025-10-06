Basket Faenza si impone su Fabriano e centra la terza vittoria consecutiva
La Tema Sinergie cala il tris di vittorie sul difficile campo di Fabriano (espugnato per la prima volta) e lo fa con grande personalità. Un successo ancora più prezioso viste le assenze di Romano e Santiangeli per infortunio, che conferma la forza del gruppo, ancora una volta decisiva: tutti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
