Basket derby sofferto e conquistato dall' Adamant | a Imola finisce 79–84
Due su due in trasferta, quattro punti in tre partite, oltre a una crescita costante sotto ogni punto di vista. L'Adamant porta a casa pure il derby del Pala Ruggi con la Virtus Imola, con il risultato di 79-84.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn punteggio maturato al termine di una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: basket - derby
Basket, stilato il programma delle amichevoli precampionato: è subito derby
Basket serie B. OraSì, il derby come primo test
Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto
Primo derby stagionale! Dany Basket Quarrata 18:00 Pala Macchia ? https://shorturl.at/XZJeE MATCH SPONSOR: Sillabe Editore #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto Vai su Facebook
Basket, derby sofferto e conquistato dall'Adamant: a Imola finisce 79–84 - Due su due in trasferta, quattro punti in tre partite, oltre a una crescita costante sotto ogni punto di vista. Scrive today.it
Basket, Serie A: derby e fuga per l’EA7 Milano, record al tiro per Della Valle - L’Olimpia supera Varese e rimane da sola in testa, mentre la guardia di Reggio Emilia segna 26 punti con le migliori percentuali della carriera Conquistato il derby del Forum contro Varese, alla terza ... Si legge su panorama.it