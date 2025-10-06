Basaltina dal 1925 un viaggio lungo 100 anni | Un secolo di lavoro instancabile innovazione e passione
Cento anni per la Basaltina srl, l'azienda di Bagnoregio tra le più importanti realtà italiane del settore lapideo. Celebrato lo storico traguardo a Verona, nella splendida cornice di palazzo Verità Poeta, durante Marmomac, la fiera internazionale del marmo e della pietra naturale. All'evento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: basaltina - viaggio
Basaltina, dal 1925 un viaggio lungo 100 anni: "Un secolo di lavoro instancabile, innovazione e passione"