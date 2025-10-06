Barletta lieto fine per le studentesse scomparse | individuate grazie al cellulare riacceso
Ritrovate vive e in buono stato di salute le due studentesse diciassettenni scomparse giovedì 2 ottobre da Barletta. Sofia e Nikol sono state rintracciate sabato pomeriggio, 4 ottobre, dai carabinieri a Canosa, centro distante quindici chilometri dalla città di partenza. Le giovani, iscritte al liceo di Scienze umane "Casardi", stavano rientrando a bordo di un autobus quando sono state individuate dalle forze dell'ordine, al termine di intense ricerche coordinate dalla Prefettura della Bat nell'ambito del Piano provinciale per le persone scomparse. L'allarme era scattato giovedì mattina, quando le due amiche erano uscite di casa dirette a scuola ma non vi erano mai arrivate.
In questa notizia si parla di: barletta - lieto
Ritrovate Sofia e Nikol: stanno bene - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda delle due ragazze 17enni scomparse da Barletta nella mattinata di giovedì 2 ottobre.
«Viva Turetta», scritte choc a scuola nei bagni delle studentesse (usati dai maschi): proteste a Barletta - Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano da una scuola di Barletta, il liceo classico, musicale e di scienze umane '"Casardi".