Barella Inter da regista può fare ancora di più la differenza | lo scenario dopo la scoperta di Chivu

Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Nicolò Barella è cresciuto, si è maturato e ora è pronto a ricoprire una nuova, importante, veste nell’ Inter di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha scelto il centrocampista come vice Calhanoglu, affidandogli il ruolo di regista nelle due gare recenti, e Barella ha risposto con prestazioni che fanno capire quanto possa essere versatile, oltre a confermare la sua qualità secondo La Gazzetta dello Sport. Se il ruolo di regista sembrava inizialmente lontano dalle sue caratteristiche di dinamismo e presenza fisica, Barella ha dimostrato di poter dire la sua anche in questa posizione, non solo per la capacità di recupero palla, ma anche per la sua visione di gioco e precisione nelle geometrie. 🔗 Leggi su Internews24.com

