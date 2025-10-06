Barchette di carta per la Flotilla la scuola deve formare menti critiche non influenzare coscienze immature

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma che riflette sulla scelta di una scuola di Bergamo di realizzare le barchette di carta per sostenere la Flotilla. Gentile Direttore, scrivo in merito all’articolo pubblicato online il 3 ottobre sulle barchette di carta realizzate dagli alunni della scuola primaria Pascoli di Redona. Come genitore di un bambino di quinta elementare non frequentante quella scuola, desidero esprimere alcune perplessità legate alla scelta di proporre ai bambini un tema così complesso e delicato attraverso un riferimento diretto alla cosiddetta Flotilla, i cui protagonisti sono recentemente balzati alle cronache per vicende giudiziarie e per attività che risultano quantomeno controverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Barchette di carta per la Flotilla, “la scuola deve formare menti critiche, non influenzare coscienze immature”

In questa notizia si parla di: barchette - carta

"Il mare della resistenza": in piazza Ordelaffi sit in e barchette di carta a sostegno della Global Sudum Flotilla

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

Campidoglio, voci e barchette di carta per la Flotilla in rotta verso Gaza

? SCUOLA | Barchette di carta e messaggi di pace: studenti e famiglie uniti nella Villa Comunale contro la guerra a Gaza Vai su Facebook

I pescatori di Giaffa, gli attivisti ebrei e le barchette di carta contro l’assedio L'azione al molo della città palestinese: i pescatori palestinesi si sono riuniti ieri al porto insieme a moltissimi attivisti arabi ed ebrei Enrica Muraglie - X Vai su X

«Restiamo umani»: mille barchette di carta alla scuola «Quintino di Vona» in solidarietà alle bambine e ai bambini di Gaza - La dirigente Maria Chiara Grauso: «Come comunità educante ci sentivamo in dovere di fare qualcosa» ... Scrive milano.corriere.it

A Milano barchette di carta a sostegno della Global Sumud Flotilla e contro il genocidio a Gaza - Questa mattina, lunedì 29 settembre, le scuole della zona 8 di Milano Puecher, Rinnovata Pizzigoni e liceo Bottoni hanno dato vita ad una grande ... Come scrive pressenza.com