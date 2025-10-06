Barcellona non è ancora allarme Ha tante attenuanti ma segna meno e incassa più dello scorso anno
Poker del Siviglia sul Barcellona; la squadra andalusa ha superato i blaugrana ieri per 4-1 in campionato. Il Barça ha subito la prima sconfitta in campionato quest’anno, soffrendo l’assenza in attacco di Lamine Yamal e Raphinha, entrambi infortunati. Inoltre, Robert Lewandowski ha sbagliato un rigore sul 2-1, che poteva portare il match in parità alla metà del secondo tempo. Il Barcellona lascia Siviglia con l’amaro in bocca: finisce 4-1 per gli andalusi. Mundo Deportivo scrive: Il Barcellona ha lasciato lo stadio di Siviglia con l’amaro in bocca. I blaugrana, nonostante abbiano cercato di controllare il gioco con il pallone tra i piedi, hanno subito i calciatori allenati da Matías Almeyda, che hanno capito fin da subito come colpire il Barça con la pressione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
