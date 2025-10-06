Barca va 2025 al via la seconda edizione con novità e ospiti

Jumptheshark.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia la seconda stagione di Fin che la barca va 2025, un format televisivo che si distingue per il suo approccio innovativo e coinvolgente. La trasmissione, curata dalla direzione di Rai Cultura, propone un viaggio lungo le acque del Fiume Tevere, offrendo un’interessante combinazione tra intrattenimento e approfondimento culturale. Con una formula consolidata e una forte attenzione alla qualità delle interviste, questa edizione promette di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. il conduttore e la struttura della trasmissione. Piero Chiambretti al timone del nuovo ciclo. Piero Chiambretti conferma il suo ruolo di padrone di casa anche in questa seconda stagione, mantenendo il suo stile riconoscibile e la capacità di creare un’atmosfera intima e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

barca va 2025 al via la seconda edizione con novit224 e ospiti

© Jumptheshark.it - Barca va 2025, al via la seconda edizione con novità e ospiti

In questa notizia si parla di: barca - seconda

Global Sumud Flotilla: "Attaccata una seconda barca"

Flotilla, seconda barca colpita da un drone: “Salpiamo lo stesso”

barca 2025 via secondaSONO GIA’ 15 LE BARCHE CLASSIFICATE CHE SI CONTENDONO LA “GO TO BARCOLANA – SFIDA ADRIATICA 2025” - Sono già 15 le barche entrate finora nella classifica generale del circuito Go to Barcolana – Sfida Adriatica 2025, seconda edizione di regate promosso da Assonautica Italiana, che accompagna velisti ... Come scrive ilnautilus.it

Crivu Festival 2025, al via la seconda edizione in Calabria - Torna in Calabria, a Orsomarso (CS), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il CRIVU Festival, in programma dal 1 al 3 agosto 2025. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Barca 2025 Via Seconda