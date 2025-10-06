Barca va 2025 al via la seconda edizione con novità e ospiti
Inizia la seconda stagione di Fin che la barca va 2025, un format televisivo che si distingue per il suo approccio innovativo e coinvolgente. La trasmissione, curata dalla direzione di Rai Cultura, propone un viaggio lungo le acque del Fiume Tevere, offrendo un’interessante combinazione tra intrattenimento e approfondimento culturale. Con una formula consolidata e una forte attenzione alla qualità delle interviste, questa edizione promette di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. il conduttore e la struttura della trasmissione. Piero Chiambretti al timone del nuovo ciclo. Piero Chiambretti conferma il suo ruolo di padrone di casa anche in questa seconda stagione, mantenendo il suo stile riconoscibile e la capacità di creare un’atmosfera intima e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Global Sumud Flotilla: "Attaccata una seconda barca"
Flotilla, seconda barca colpita da un drone: “Salpiamo lo stesso”
J/70 Cup 2025 - Campionato Italiano J/70 Ciclone ancora leader, ma Denizcik è barca del giorno 4 ottobre 2025 - La seconda giornata del Campionato Italiano J/70 2025 si è aperta con un inizio più incerto dal punto di vista meteo, con vento debole e un'ora
Per la seconda volta, una barca della Global Sumud Flotilla è stata attaccata la scorsa notte in Tunisia. E' evidente che siamo davanti al tentativo di intimidire, e quindi bloccare, la più grande missione navale umanitaria civile che sia mai stata organizzata. Gli
SONO GIA' 15 LE BARCHE CLASSIFICATE CHE SI CONTENDONO LA "GO TO BARCOLANA – SFIDA ADRIATICA 2025" - Sono già 15 le barche entrate finora nella classifica generale del circuito Go to Barcolana – Sfida Adriatica 2025, seconda edizione di regate promosso da Assonautica Italiana, che accompagna velisti ...
Crivu Festival 2025, al via la seconda edizione in Calabria - Torna in Calabria, a Orsomarso (CS), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il CRIVU Festival, in programma dal 1 al 3 agosto 2025.