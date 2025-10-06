Barberino-Vernio interventi a Montecuccoli e per il collegamento attraverso Mangona

Vernio e Barberino, 6 ottobre 2025 – Cantieri aperti e prime ipotesi di riapertura per le strade che collegano Vernio e Barberino a cui i due Comuni stanno lavorando in sinergia e che vedono complessivamente un investimento di circa 2 milioni di euro. Risorse messe in campo per rispondere ai disagi dei residenti e di chi si sposta da un territorio all’altro per lavoro e per studio. Grazie agli accordi di programma formalizzati fra i due enti con un grande spirito di collaborazione, sono in corso interventi di ripristino e di messa in sicurezza dei collegamenti di cui è stata condivisa la programmazione e per i quali sono state utilizzate le strutture tecniche e, ove possibile, le risorse economiche di ambedue gli enti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barberino-Vernio, interventi a Montecuccoli e per il collegamento attraverso Mangona

Vernio e Barberino di Mugello unite per le strade: via al piano da 7,6 milioni contro frane e interruzioni

Vernio e Barberino, il patto. Accordo tra i due Comuni per i problemi di viabilità

