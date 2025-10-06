Barbara D’Urso batte Tu si que vales E si parla di rapporto speciale con Pasquale La Rocca

È arrivato il tempo del riscatto per Barbara D’Urso. Dopo essere stata allontanata bruscamente da Mediaset, dopo due anni fuori dalla televisione, la conduttrice napoletana sta cercando di risorgere a Ballando con le Stelle. Con grande umiltà e determinazione ma anche con il sostegno di Pasquale La Rocca, con il quale pare sia nato un rapporto intenso e speciale. Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle batte Tu si que vales. Gli ascolti tv di Ballando con le Stelle sono cresciuti alla seconda puntata. La vittoria finale è andata ancora una volta a Tu si que vales ma non tutti sanno che durante la serata c’è stato un momento in cui il programma di Milly Carlucci ha superato quello di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it

