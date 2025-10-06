Bar da Mù musical popolare contro la violenza e per il riscatto

Dal 17 ottobre, il sipario del Teatro Albertino si apre su “Bar da Mù”, un musical originale che intreccia melodie popolari e temi di forte impatto sociale, con uno sguardo diretto sulla violenza di genere e su storie di coraggio. Un racconto che invita a riflettere, emozionarsi e sentirsi parte di una comunità più attenta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

