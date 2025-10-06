Banda del flex in azione | squarciata cassaforte di supermarket

Tempo di lettura: < 1 minuto da quantificare ma sarebbe consistente il bottino della rapina consumata la notte scorsa ai danni di un supermarket di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Tre banditi incappucciati si sono introdotti all’interno, intorno alle 3, dopo aver divelto una porta laterale: armati di flex hanno poi squarciato la cassaforte e portato via il denaro in contante che custodiva. Il colpo è durato pochissimi minuti, come testimoniano le immagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza che sono all’esame dei carabinieri. La fuga è avvenuta a bordo di un’auto, probabilmente condotta da un complice, parcheggiata nei pressi dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

