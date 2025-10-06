Bancomat novità super per il prelievo dei contanti | cosa cambia
E’ già operativa da oltre due mesi una nuova normativa per quanto riguarda i prelievi allo sportello Bancomat. Ecco cosa sta cambiando per gli utenti Nell’era dei pagamenti elettronici sempre più utilizzati anche in Italia, gli sportelli bancomat continuano a rappresentare ancora un riferimento imprescindibile per gli utenti. Una statistica di Unimpresa è emblematica in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: bancomat - novit
?Ultimo Weekend di Settembre con #OFFERTE + #SCONTO . Valide Sabato 27 e Domenica 28 Settembre Vi aspettiamo con tante Novità. ?Mamme e papà, le nostre #OFFERTE #RADDOPPIANO ATTENZIONE: da noi puoi fare la spesa con #Vouch Vai su Facebook
Cash trapping: la truffa del bancomat che può colpirti mentre prelevi - e invece è una truffa: ecco come difenderti dal cash trapping. Secondo supereva.it
Prelievo bancomat, attenzione a non superare questa cifra: se lo fai rischi un controllo dell’Agenzia delle Entrate - Superare questo importo quando si preleva denaro contante allo sportello automatico della banca rischia di far scattare i controlli. Si legge su diregiovani.it