Bancomat di Nibbiano nel mirino dei ladri tentano di far saltare lo sportello
Il bancomat di Nibbiano finisce nel mirino dei ladri. Un tentativo - questa volta a vuoto - andato in scena nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, in piazza Martiri della Libertà. Obiettivo lo sportello automatico dell’istituto bancario, che i malviventi hanno cercato di far esplodere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: bancomat - nibbiano
Festeggiato l'anniversario della Filiale di Nibbiano. Il sindaco: "Una banca di territorio vicina alla sua gente". Leggi di più al link http://bit.ly/48BrV3c #BancadiPiacenza - X Vai su X
Fanno saltare il bancomat a Nibbiano nella notte - Dopo quello di Trevozzo dei giorni scorsi, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 settembre i ... Come scrive piacenzasera.it
Brembio, colpo col botto al bancomat della banca Centropadana: ladri in fuga col bottino - 00 e il bancomat dello sportello della filiale Centropadana di Brembio, proprio di fronte alla chiesa, è saltato in aria. Scrive ilgiorno.it