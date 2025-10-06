Bancomat di Nibbiano nel mirino dei ladri tentano di far saltare lo sportello

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bancomat di Nibbiano finisce nel mirino dei ladri. Un tentativo - questa volta a vuoto - andato in scena nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, in piazza Martiri della Libertà. Obiettivo lo sportello automatico dell’istituto bancario, che i malviventi hanno cercato di far esplodere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bancomat - nibbiano

