Balzarini, noto giornalista, ha strigliato la Juve per l’atteggiamento conservativo avuto contro il Milan ieri sera allo Stadium. Un’analisi che va dritta al cuore del problema, superando le semplici questioni tattiche per entrare nella testa della squadra. Il noto giornalista Gianni Balzarini, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha offerto una lettura profonda e preoccupata del momento che sta vivendo la Juve, partendo dal pareggio a reti bianche contro il Milan. PAROLE – « C’è un quadro psicologico generale che mi sembra ben definibile in questo senso, cioè l’accontentarsi che non è da Juventus, ma che denuncia problemi dentro questa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini striglia la Juve: «Non è tipico dei bianconeri accontentarsi. La squadra di Tudor ha una carenza fondamentale»