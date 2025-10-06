Balle di fieno in fiamme | principio d’incendio in valle

Trentotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati momenti di preoccupazione quelli di domenica 5 ottobre per i proprietari di un’azienda agricola di Predazzo dove alcune balle di fieno posizionate nei pressi di una stalla hanno preso fuoco.Dopo essersi accorti del principio d’incendio, attorno alle 7:30 del mattino, gli agricoltori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balle - fieno

Camion perde balle di fieno sul raccordo Salerno-Avellino: i disagi

Baggiovara, incendio in un capannone agricolo: in fiamme centinaia di balle di fieno

Balle di fieno alla finestra: il trucco che costa la condanna per falso a due dipendenti comunali

balle fieno fiamme principioColonne di fumo si alzano dalle balle di fieno che cominciano a bruciare, paura in una stalla: l'intervento dei vigili del fuoco (FOTO) - Fosse successo di notte probabilmente le fiamme avrebbero raggiunto la stalla con conseguenze anche peggiori. Da ildolomiti.it

balle fieno fiamme principioPrendono fuoco le balle di fieno, la Desmontagada deve aspettare (un po') - I proprietari dell'azienda agricola si sono accorti dell'incendio questa mattina. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Balle Fieno Fiamme Principio