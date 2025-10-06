Balle di fieno in fiamme | principio d’incendio in valle
Sono stati momenti di preoccupazione quelli di domenica 5 ottobre per i proprietari di un’azienda agricola di Predazzo dove alcune balle di fieno posizionate nei pressi di una stalla hanno preso fuoco.Dopo essersi accorti del principio d’incendio, attorno alle 7:30 del mattino, gli agricoltori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: balle - fieno
