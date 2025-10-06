BALLANDO E QUELLA CURVA CHE CERTIFICA IL SORPASSO SU CANALE 5 NEL BLOCCO D’URSO

Bubinoblog | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle ha tenuto testa alla concorrenza di Tu Sì Que Vales, accorciando la distanza da 6 ad appena 2 punti. La strategia Rai si è rivelata perfetta, intervenendo su orari e scalette. Orari, ovvero Affari Tuoi in onda anche al sabato per gareggiare alla pari con La Ruota della Fortuna. Come ha detto Milly Carlucci, in Rai si è optato per contrapporre lo stesso genere: game contro game. Scaletta, ovvero asciugare qualche parola di commento, ancora più spazio al ballo e soprattutto far esibire prima i concorrenti più attesi dal pubblico in un mix rivelatosi efficace vedendo la curva ascolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ballando e quella curva che certifica il sorpasso su canale 5 nel blocco d8217urso

© Bubinoblog - BALLANDO E QUELLA CURVA CHE CERTIFICA IL SORPASSO SU CANALE 5 NEL BLOCCO D’URSO

In questa notizia si parla di: ballando - curva

Sorpassa in curva e per un soffio non si schianta contro i carabinieri - Un sorpasso azzardato in curva e lo scontro, evitato per un soffio, contro una moto dei carabinieri. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Curva Certifica Sorpasso