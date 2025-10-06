Ballando con le Stelle ha tenuto testa alla concorrenza di Tu Sì Que Vales, accorciando la distanza da 6 ad appena 2 punti. La strategia Rai si è rivelata perfetta, intervenendo su orari e scalette. Orari, ovvero Affari Tuoi in onda anche al sabato per gareggiare alla pari con La Ruota della Fortuna. Come ha detto Milly Carlucci, in Rai si è optato per contrapporre lo stesso genere: game contro game. Scaletta, ovvero asciugare qualche parola di commento, ancora più spazio al ballo e soprattutto far esibire prima i concorrenti più attesi dal pubblico in un mix rivelatosi efficace vedendo la curva ascolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO E QUELLA CURVA CHE CERTIFICA IL SORPASSO SU CANALE 5 NEL BLOCCO D’URSO