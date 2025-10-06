Ballando con le Stelle | la curva degli ascolti certifica il sorpasso su Canale 5 nel blocco d’Urso

Tivvusia.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha dimostrato ancora una volta la forza dello show condotto da Milly Carlucci, capace di reggere la competizione con il colosso di Canale 5, Tu Sì. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ballando con le stelle la curva degli ascolti certifica il sorpasso su canale 5 nel blocco d8217urso

© Tivvusia.com - Ballando con le Stelle: la curva degli ascolti certifica il sorpasso su Canale 5 nel blocco d’Urso

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ascolti tv, s'infiamma la sfida tra Tu si que vales e Ballando con le stelle. E la Ruota di Gerry Scotti... Ecco chi ha vinto - Tu si que vales e La ruota della fortuna tandem vincente di Canale 5, ma Affari tuoi e Ballando con le stelle sono subito sotto (e la Rai se li tenga ... Segnala affaritaliani.it

ballando stelle curva ascoltiAscolti tv Tu sì que vales, vittoria schiacciante contro Rai1/ Ballando con le stelle non regge la sfida - Ascolti tv Tu sì que vales, vittoria netta sul prime time: Rai1 affossata e Ballando con le stelle messo in ombra dal talent di Canale 5. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Curva Ascolti