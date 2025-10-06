Ballando con le Stelle 2025 è riuscito ad accorciare le distanze con Tu sì que vales ma a che prezzo?

Vanityfair.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il programma di Milly Carlucci abbia guadagnato qualcosa in più rispetto alla settimana prima un po' dispiace che, ormai, sia solo la polemica a farla da padrone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ballando con le stelle 2025 232 riuscito ad accorciare le distanze con tu s236 que vales ma a che prezzo

© Vanityfair.it - Ballando con le Stelle 2025 è riuscito ad accorciare le distanze con Tu sì que vales, ma a che prezzo?

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Pagelle Ballando con le Stelle 2025: vincitore e classifica 2a puntata/ Fialdini fa bis, D’Urso in crescita - Pagelle Ballando con le Stelle 2025: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto bocciati. Secondo ilsussidiario.net

“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice della seconda puntata del 2025 e la classifica - Nessun concorrente &#232; stato eliminato nella puntata del 4 ottobre, così come nessun concorrente è stato candidato al ballottaggio. Segnala sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 232