' Ballando' ancora sconfitto da ' Tu sì que vales' Milly Carlucci non ha ancora capito il segreto di Maria De Filippi

Due a zero e palla al centro. “Tu sì que vales”, con quasi 4 milioni di spettatori e il 26,79% di share,  ha di nuovo vinto la sfida degli ascolti di sabato sera rispetto a “Ballando con le stelle”, nonostante il traino di “Affari tuoi”. Milly Carlucci ha però accorciato le distanze salendo a 3 milioni e 92 mila spettatori e al 25,7% di share. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

