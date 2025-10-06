' Ballando' ancora sconfitto da ' Tu sì que vales' Milly Carlucci non ha ancora capito il segreto di Maria De Filippi
Due a zero e palla al centro. “Tu sì que vales”, con quasi 4 milioni di spettatori e il 26,79% di share, ha di nuovo vinto la sfida degli ascolti di sabato sera rispetto a “Ballando con le stelle”, nonostante il traino di “Affari tuoi”. Milly Carlucci ha però accorciato le distanze salendo a 3 milioni e 92 mila spettatori e al 25,7% di share. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
