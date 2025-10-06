balene su rai1 batte tutti boom le iene chi vince tra scotti e de martino

Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time, su Rai1, Balene – Amiche per Sempre conquistare una media di 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha segnato 2.284.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 518.000 spettatori (2.7%) e N.C.I.S. Origins 518.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.025.000 – 5.3%), Le Iene vola a 1.190.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 Presadiretta totalizza 747.000 spettatori pari al 3.9% nella presentazione dalle 20:30 alle 21:42 e 934.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

