Balenciaga | la rivoluzione silenziosa del taglio e della forma

Lifeandpeople.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it Balenciaga torna a respirare! Pierpaolo Piccioli debutta alla direzione creativa della Maison presentando alla Paris Fashion Week la nuova collezione Primavera Estate 2026, Pierpaolo Piccioli aprendo una stagione di misura, emozione e verità sartoriale. La collezione, intitolata “ The Heartbeat” (“Il battito del cuore”), si presenta come atto di grazia controllata: niente clamore, nessuna ricerca dello spettacolo, ma una profonda riflessione sull’idea di libertà; una couture gentile, che restituisce spazio al corpo. Nella preparazione dello show ha dichiarato di aver passato giorni negli archivi della Maison, studiando la storia Balenciaga per trasformarla in un linguaggio che parli all’estetica contemporanea. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balenciaga - rivoluzione

balenciaga rivoluzione silenziosa taglioPierpaolo Piccioli ridisegna Balenciaga: l’eleganza come atto di memoria e libertà - Piccioli in Balenciaga nel suo debutto per la maison del gruppo Kering. Scrive mam-e.it

balenciaga rivoluzione silenziosa taglioIl “nuovo” Balenciaga reinventa l’antico: Pierpaolo Piccioli (al debutto) riscopre la leggerezza - Piccioli vince la sua scommessa: in pochi mesi infonde nuova vita in Balenciaga con levità e profondità politica. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Balenciaga Rivoluzione Silenziosa Taglio