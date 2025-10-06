Balenciaga | la rivoluzione silenziosa del taglio e della forma

Life&People.it Pierpaolo Piccioli ha ascoltato l’umanità debuttando alla Paris Fashion Week con la collezione Balenciaga Primavera Estate 2026, aprendo una stagione di misura, emozione e verità sartoriale. La collezione, intitolata “ The Heartbeat” (“Il battito del cuore”), si presenta come atto di grazia controllata: niente clamore, nessuna ricerca dello spettacolo, ma una profonda riflessione sull’idea di libertà; una couture gentile, che restituisce spazio al corpo. Giorni trascorsi negli archivi della Maison da parte del nuovo direttore creativo, studiando la storia e l’heritage della Maison per trasformarla in un linguaggio che parli all’estetica contemporanea; un ritorno all’essenza più pura, dove il gesto calibrato e silenzioso ripreso da Cristóbal Balenciaga scolpisce l’aria attorno alla forma. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it