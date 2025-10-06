Balenciaga | la rivoluzione silenziosa del taglio e della forma
Life&People.it Pierpaolo Piccioli ha ascoltato l’umanità debuttando alla Paris Fashion Week con la collezione Balenciaga Primavera Estate 2026, aprendo una stagione di misura, emozione e verità sartoriale. La collezione, intitolata “ The Heartbeat” (“Il battito del cuore”), si presenta come atto di grazia controllata: niente clamore, nessuna ricerca dello spettacolo, ma una profonda riflessione sull’idea di libertà; una couture gentile, che restituisce spazio al corpo. Giorni trascorsi negli archivi della Maison da parte del nuovo direttore creativo, studiando la storia e l’heritage della Maison per trasformarla in un linguaggio che parli all’estetica contemporanea; un ritorno all’essenza più pura, dove il gesto calibrato e silenzioso ripreso da Cristóbal Balenciaga scolpisce l’aria attorno alla forma. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: balenciaga - rivoluzione
Balenciaga: la rivoluzione silenziosa del taglio e della forma
Il nuovo Balenciaga di Pierpaolo Piccioli incanta Parigi https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/05/essere-cool-e-facile-ma-essere-umani-e-rivoluzionario-la-lezione-di-pierpaolo-piccioli-nel-suo-debutto-da-balenciaga-standing-ovation-a-parigi-spunta-anche-megh - X Vai su X
Lo attendavamo da tempo, e alla fine è arrivato: stiamo parlando del debutto di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, avvenuto questa sera a Parigi. Lo stilista italiano, per anni alla guida di Valentino e affermatosi come sensibile poeta di cromatismi e leggiadria di - facebook.com Vai su Facebook
Pierpaolo Piccioli ridisegna Balenciaga: l’eleganza come atto di memoria e libertà - Piccioli in Balenciaga nel suo debutto per la maison del gruppo Kering. Da mam-e.it
Il “nuovo” Balenciaga reinventa l’antico: Pierpaolo Piccioli (al debutto) riscopre la leggerezza - Piccioli vince la sua scommessa: in pochi mesi infonde nuova vita in Balenciaga con levità e profondità politica. Lo riporta msn.com