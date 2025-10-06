Bailey sfrutti la sosta c’è l’Inter nel mirino | ecco quando può tornare in gruppo

Chiunque abbia giocato a calcio, non necessariamente ad alti livelli, sa quanto vincere aiuti a lavorare meglio durante gli allenamenti, e ottenere i tre punti a Firenze è risultato vitale ancor di più pensando alle due settimane senza gare che la Roma ha davanti a se. C’è chi partirà per gli impegni con le rispettive Nazionali, e chi invece rimarrà a Trigoria per lavorare con Gasperini o trovare la miglior condizione. Di quest’ultimo gruppo fanno parte due giocatori fondamentali per i giallorossi, un Dybala apparso subito pimpante nella mezz’oretta giocata al Franchi ed un Leon Bailey che tutto l’ambiente giallorosso è curioso di scoprire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

