Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bailey, il padre: «Farà tornare la Roma a vette inimmaginabili. Preparate i pop corn.». Si avvicina il rientro dell’ala giamaicana L’attesa è quasi finita. Dopo un avvio di stagione da fantasma, fermato da un infortunio muscolare rimediato al suo primo allenamento, Leon Bailey è pronto a prendersi la Roma. L’esterno giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa a fine . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Roma, il padre di Bailey: “Con lui la Roma raggiungerà vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili, preparate i pop corn”

bailey padre 160far224 tornareRoma, il padre di Bailey: "Con lui la Roma raggiungerà vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili, preparate i pop corn" - L'attaccante esterno giamaicano ha smaltito la lesione muscolare, Gasperini potrebbe convocarlo per la partita con l'Inter, in programma il 18 ottobre Sarà una pausa importante per Leon Bailey. Riporta msn.com

