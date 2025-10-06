Bagnoli Film Festival | terza edizione con anteprime cinema del reale e concorso di corti

Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, che torna con la terza edizione dal 16 al 19. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

